台南市溪北地區首間「失智友善館」於柳營區士林里活動中心成立，22日舉行揭牌儀式。（劉秀芬攝）

台南市溪北地區首間「失智友善館」於柳營區士林里活動中心成立，22日舉行揭牌儀式。（劉秀芬攝）

台南市溪北地區首間「失智友善館」於柳營區士林里活動中心成立，22日舉行揭牌儀式。（柳營奇美醫院提供／劉秀芬台南傳真）

台南市溪北地區首間「失智友善館」於柳營區士林里活動中心成立，22日舉行揭牌儀式，柳營區區長陳玉惠、柳營奇美醫院院長黃順賢、敏惠醫護管理專科學校校長葉至誠一同出席，數十名志工與在地鄉親也來慶祝揭牌，參觀失智友善館復古風的布置，一起上建促課。

柳營奇美醫院表示，隨著高齡化社會的到來，失智長者人口數亦逐年增加，有鑑於此，柳營奇美醫院與柳營區公所合作，提出「失智友善館」計畫，將柳營區營造為緊密的照護網絡，成為「失智友善社區」，士林里活動中心結合「失智友善社區」元素，變身成具有「失智友善館」功能的活動中心。

「失智友善館」現場也布置成懷舊的「青春大戲院」，宛如進入50年代電影院，除上映「柳營區失智友善社區-集氣篇」影片外，電影看版是失智照顧資源，海報牆有社區長輩活動實錄，活動預告是電影片單。

陳玉惠表示，柳營區老年人口於2020年已高達21.7％，老人照顧已是無法避免的課題，失智症是長輩及家庭的困擾，為讓長輩安心養老，年輕人安心工作，失智友善館計畫與活動營造友善照顧的環境，提供失智者社會參與的機會，營造一個緊密的照護網絡。

黃順賢表示，柳營奇美醫院2月起承接失智友善社區計畫，在柳營區營造失智友善環境，截至10月已辦理近30場次宣導活動，共有1040位民眾參與，招募約750位失智友善天使，號召34個在地商家及組織加入失智友善組織行列，並將過程拍攝成「柳營區失智友善社區-集氣篇」紀錄片。

另外，敏惠醫專有38位學生完成志工訓練，加入社區服務行列，並且透過熱心的士林里里長蔡金生及關懷中心主任郭宗揚幫忙下，將「失智友善」元素結合進入社區關懷據點日常課程，集眾人之力讓溪北地區第一處「失智友善館」更加完善。