「台灣上市櫃公司協會」攜手全國各地社團負責人舉辦「社團負責人研討會第四期」，友嘉實業集團總裁朱志洋以「友嘉集團併購經營與未來發展」為題與大家分享其創業、併購與經營的心法。（馮惠宜攝）

「台灣上市櫃公司協會」攜手全國各地社團負責人舉辦「社團負責人研討會」，10月21日及22日在台中市舉辦「社團負責人研討會第四期」活動，邀請重量級講師授課，協會理事長、友嘉實業集團協會理事長朱志洋也擔任壓軸講師，他以友嘉透過購併與國際合資成為全球機械業前三大的歷程，鼓勵大家要勇於做夢、造夢並努力實踐。

台灣上市櫃公司協會是台灣最主要的上市上櫃企業家協會，協會全體會員總市值佔台灣證券市場總市值20％，協會攜手全國各地社團負責人以共享資源、拓展人脈，並以提升視野為目標，舉辦「社團負責人研討會」，舉辦四期以來以廣獲企業界好評，協會創辦人、前財政部關貿公司董事長施明豪指出，預計至2021年12月舉辦五期研討會，約有200位理事長參加。

「社團負責人研討會第四期」邀請到台灣企業界菁英擔任講師，包括協會榮譽理事長、台達電集團副總裁蔡榮騰主講「從諾貝爾得獎主談起」，福邦證券金融集團創辦人黃顯華主講「從全球政經情勢談台商的挑戰與機會」，及台灣數位治理協會理事長、花旗銀行董事陳春山主講「未來十年超前部署戰略」。

而有工具機產業併購大王美譽的友嘉實業集團總裁朱志洋則壓軸擔綱，以「友嘉集團併購經營與未來發展」為題與大家分享其創業、併購與經營的心法。

此次「社團負責人研討會第四期」聘任東吳商學管理講座教授高孔廉及誠品聯合會計師事務所創辦人黃鴻隆擔任榮譽會長，中國醫藥大學副校長吳永昌擔任顧問。

第四期學員包括：福貞集團董事長暨中部上市櫃菁英聯誼會23屆會長李榮福及台中市建築經營協會前理事長楊玄吉、大台中中小企業協會理事長楊璃存、台中市企經協會理事長林真楨、台中網路扶輪社創社長張維駿、TYS潭雅神工協會秘書長陳政鴻、大台中不動產開發商業同業公會常務理事蔡振偉、南投縣觀光產業聯盟協會榮譽理事長林國隆、中華民國高雄醫學大學全球校友總會理事長梁明聖、世華大台中分會理事長郭鳳玉、中華存善慢飛天使關懷協會理事長陳袽琪、電子遊戲機產業協會理事長蔡其明、中台灣觀光產業聯盟副理事長林吉財、蕙蓀開發小王子教育事業負責人陳蓀裕及帝寶工業第二代許智強等42位學員參與。