《路透社》21日引述知情人士爆料，指稱白宮官員正全力為美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平的會面做準備。由於新冠疫情的影響，兩人可能在11月以線上會談的方式見面。華府期盼，這場會面能向世界展示，美國能負責地管理兩大超強之間的關係。

報導指出，歷經川普時期的震盪，直至拜登就任之初，美中之間依舊火藥味十足，不免讓美國盟友感到不安。美國官員認為，想要阻止世界兩大經濟體的衝突螺旋上升，最佳之方法莫過於雙方領袖直接會面。

不過，由於新冠肺炎的限制，習恐難順利出訪；因此，華府的希望能在11月舉行視訊通話會談，不過細節仍在討論中。

官員表示，美方會趁羅馬20國集團會議與聯合國氣候會議時，與盟國磋商並交換意見，隨後再據此制訂議程。拜登會出席這兩場會議，而習近平在大流行後就沒外訪過，預計也不會現身這兩場會議。

由於雙方持續就新冠肺炎的起源，以及北京不斷成長的核武能力展開爭執，導致拜登團隊對會談產生具體成果的期待甚低。因此，官員拒絕透露預期結果與可能議程。

更有官員強調，兩人見面本身就是重大成就，能為長期以來的戰略競爭，帶來穩定因素。1名高層人士披露，美中日前在瑞士蘇黎世會晤時，雙方同意在年底舉行線上會議，讓領導人直接進行溝通，這有助於兩國關係向前推進一步。

官員強調，雙方領袖在管理關係上，能發揮更重要的影響力。

前美國國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）也認為，這次會面可以填補雙方溝通的空白，特別是彼此關係處於螺旋式下降。「這不會討論出真正的結果，但可避免問題變更糟」。