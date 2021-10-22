英國《每日郵報》（Daily Mail）21日報導，一名退休警官在國會聽證會中透露，2014年退位、目前流亡海外的前西班牙國王卡羅斯一世（Juan Carlos I），其風流成性曾被列為「國家問題」，導致遭注射女性荷爾蒙和睪固酮阻斷劑，以抑制他過剩的性慾。

根據報導，現已退休的警官比利亞雷霍（Jose Manuel Villarejo）在國會聽證會中指出，卡羅斯一世風流成性，數十年來曾與大量女性有過床上關係，引發諸多醜聞，被歸類為「國家問題」，因此隸屬於西班牙國家情報中心（CNI）的特勤人員，曾為他注射俗稱「乖乖針」的女性荷爾蒙和睪固酮阻斷劑，緩解其過剩的性慾。

不過比利亞雷霍也強調，此事並非他個人的親身經歷，而是由卡羅斯一世的前情人、德裔丹麥慈善家拉森（Corinna Larsen）轉述而來；後者現年57歲，據稱自2004年至2009年與卡羅斯一世有染。

《每日郵報》指出，現年83歲的卡羅斯一世經常引發男女問題，除了前述的拉森之外，西班牙歌手蒙蒂耶（Sara Montiel）、西班牙女演員雷伊（Barbara Rey）、比利時家庭教師莎蒂歐（Liliane Sartiau）、末代義大利國王屋柏特一世（Umberto I）的次女瑪麗亞（Maria Gabriela de Saboya）等女性，也都傳出曾與卡羅斯一世「有一腿」；一名西班牙男性索拉（Albert Sola）則自稱是卡羅斯一世的私生子。

西班牙作家殷格斯（Martinez Ingles）2016年曾出版《胡安‧卡羅斯：5000名情人的國王》（Juan Carlos: The King of 5000 lovers）一書，稱卡羅斯一世的情人數量曾於半年內增加62人、於1976年至1994年間與2154名女性有染，甚至還曾追求過已故的黛安娜王妃，不過最後並未成功。