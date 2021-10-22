教育部深耕計畫及育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助組成的景文科技大學「秀秀大寶貝義廚團」，今（22日）由餐飲研究社師生，來到新北市烏來區信賢部落銀髮關懷據點。（景文科大提供）

教育部深耕計畫及育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助組成的景文科技大學「秀秀大寶貝義廚團」，今（22日）由餐飲研究社師生，來到新北市烏來區信賢部落銀髮關懷據點。（景文科大提供）

教育部深耕計畫及育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助組成的景文科技大學「秀秀大寶貝義廚團」，今（22日）由餐飲研究社師生，來到新北市烏來區信賢部落銀髮關懷據點。（景文科大提供）

教育部深耕計畫及育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助組成的景文科技大學「秀秀大寶貝義廚團」，今（22日）由餐飲研究社師生，來到新北市烏來區信賢部落銀髮關懷據點。（景文科大提供）

由教育部深耕計畫及育秀基金會與譚聖道慈善基金會贊助組成的景文科技大學「秀秀大寶貝義廚團」，今（22日）由餐飲研究社師生，來到新北市烏來區信賢部落銀髮關懷據點，為泰雅部落耆老長者舉辦義煮活動，不僅帶來豐富且營養的健康餐盒料理外，並教導部落耆老調製mojito加小米酒、及港式凍檸茶加入原民食材刺蔥，果然蹦出創意新滋味的；青銀共學、歡樂融融。

為落實防疫措施，參加人員採實聯制、量體溫、帶口罩，並將共餐改成餐盒，餐盒內4菜1湯1水果美味佳餚菜色，有「港式雞煲、紅蘿蔔炒蛋、魚香茄子、蒜炒五色蔬、玉米濃湯、水果」，當菜一道道的端上桌時，參加的耆老們，忍不住豎起大拇指讚賞，直呼：好香啊！

擔任指導的餐飲系任春榮老師表示，將西方的酒類與飲調文化帶到部落去，與原住民的文化互相融合，可說是創意十足，全都來自於學生的發想，實為學以致用的最好典範。

執杓義煮的謝博宇看到銀髮長者用餐的滿意笑容，有感而發的表示，天氣陰雨綿綿又寒冷，而今天看到需翻山越嶺來到信賢教會的耆老長者，還願意出門品嚐我們準備的料理，心中真的是非常的感動；而負責教製調酒的薛華瑞同學表示，第一次翻山越嶺來到烏來的高山上的信賢部落，這次準備的mojito加小米酒調酒及凍檸刺蔥茶，連體驗的長者都說：「很有創意」！真的很開心。

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