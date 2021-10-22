響應10月國際乳癌防治月，簡嫚書在微電影《莉莉安的禮物》擔任公益大使並跨刀以導演身份拍攝，微電影則邀曾莞婷、方文琳演出，與製作人修杰楷共同創作出溫暖又感人的療癒故事。

今（22）日辦微電影首映會，簡嫚書、修杰楷與方文琳一同出席分享拍攝理念。《莉莉安的禮物》除了探討乳癌防治，此次也特別加入狗醫生的元素，讓整個故事較為溫暖輕鬆。

簡嫚書說：「一開始要拍動物非常緊張，很怕在拍攝上有很多不能控制的畫面，結果拍攝期間蠻順利的。」簡嫚書在開拍前也做了許多有關乳癌與狗醫生的田調，她謙虛表示：「這次執導遇上最大的困難是時間不夠多，影片的細緻度有待加強，希望大家能夠體諒。」

演戲與幕後製作截然不同，簡嫚書笑說兩者最大差別是不用一直換戲服，也沒有人會幫她補妝。修杰楷則認為製作人最重要的工作是要把大家凝聚在一起，且要顧及到大家的情緒，希望大家不要太辛苦，也盡可能加入戲劇元素放到乳癌防治上，讓這個宣導更有生活感與靈性。

劇中演員曾莞婷、方文琳真情流露，方文琳還在微電影中展現乳癌傷口，她透露這個傷口是特別請特效團隊來現場化的，讓觀眾頗為震撼，感動全場。修杰楷誇兩位演員超優秀：「她們非常清楚角色的目的是什麼，演起來可以很快地進入狀況，拍攝非常順利。」

完成微電影，簡嫚書表示：「身為女性，能以實際行動支持粉紅絲帶的活動，在公益項目發揮自己小小的力量盡一份力，是一件很有意義的事。」她也計劃做全身性健康檢查，預防勝於治療。修杰楷和家人則定期都會做健康檢查，但他受到啟發，決定要放慢腳步，多傾聽、多問候，多關心身旁的人事物。