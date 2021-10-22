女團「HUR」由裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇組成，將在11月5日發行首張專輯《Revelation 啟示錄》，近來推出新歌〈Weirdo〉MV，豪砸500萬元製作，動用好萊塢電影規格打造奇幻特效，團員們化身為人造人，首次全程在綠幕前拍攝、吊鋼絲等，她們直喊吃足苦頭。

6人首次挑戰吊鋼絲，為了呈現像是太空人在無重力空間及被氣流影響旋轉的狀態，她們一開始吊鋼絲就被特技導演下令要一直轉圈，團員形容彷彿玩雲霄飛車似的，不斷被旋轉、拋來拋去，每個人一下到地面後，當場忍不住抱著塑膠袋嘔吐。

她們當天連續拍了10幾次在空中吊鋼絲戲碼，仍專業兼顧表情動、飛得漂亮，歷經一整天拍攝，順利收工後，團員們皆精疲力盡，苦笑說：「把早餐、午餐全都吐出來了。」HUR在綠幕拍攝，特地身穿綠色的去背服裝，豈料一看到回放螢幕，她們打趣形容對方活像是6隻小青蛙，滿天飛舞，HUR笑說：「原本想當飛天小女警，結果變成6隻飛天小青蛙。」

新歌MV闡述她們從一個機器母體中分裂為6人，導演要求每個人的表演、表情得要一模一樣，只見扮演6胞胎的HUR，反覆操練，更在肢體老師指導下完成分裂及肢體故障的神情動作，團員直呼是默契大考驗，她們笑說導演要做到同中求異、整齊中的不整齊等狀態，「簡直是肢體、幻想力及演技的大驗收，也是意志力挑戰。」