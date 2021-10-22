有一波東北季風增強，北台灣降溫有感，民眾指出，到冬季暖暖包就開始缺貨，現在該買嗎？（示意圖／Shutterstock）

到周末前又有一波東北季風增強，北台灣降溫有感，中南部的日夜溫差也變大。近日就有網友就指出，每到冬季暖暖包就開始缺貨，詢問是否應該趁現在趕快買？引起網上一陣討論。

最近剛變天，有民眾在臉書社團《爆廢公社二館》發問「今年暖暖包會不會被搶光呢？」(摘自臉書)

近期天氣轉冷有感，本站先前才報導，美式賣場的暖暖包已經被掃光，甚至有民眾直接推了裝滿一整車的暖暖包，不排除是要囤貨來賣。對此情況，日前有民眾在臉書社團《爆廢公社二館》發問「今年暖暖包會不會被搶光呢？」並指出，他在店家看到的售價為139元，但網路售價卻要179元，不知道該不該買。

貼文一出，網友紛紛表示，「網路已經缺貨了」、「剛剛看已經被買光了」、「早上已經看到有人在搶了」、「前幾天就覺得時間差不多了終於開始了，暖包之亂」、「又要囤貨了」、「今年反聖嬰會很冷！加上全球航運運能不足，可能會缺貨！怕冷的最好先備貨」、「很難說，去年是因為原料進口問題跟熱銷，今年怕恐慌性消費」。

不過也有網友不打算跟進買暖暖包，認為不同方式都可以保暖。「我只買熱敷袋....一年四季冷熱都能用」、「都在家的我買個小暖爐搞定」、「我去年就買了充電式的暖手寶，可重複使用的才環保」、「台灣的冷，其實羽絨外套就夠了」、「我還有去年兩箱庫存」。