刪Q罷免總部今晚在龍井區科比意廣場舉辦「陳柏惟歡送之夜」遵守防疫規定，人數控制在兩百多人，很多支持者下午四點就來卡位。（盧金足攝）

刪Q最後一哩路！ 罷免陳柏惟選前之夜歡送會

立委江啟臣今晚在刪Q罷免總部舉行的《1023找回光榮、贏回台中、陳柏惟歡送之夜》痛批陳柏惟「教歹囡仔大細」，用台語質詢國防部長，這是愛台灣嗎？母語非常美麗，卻被他拿來刁難國防部長，強調明天的投票不是仇恨動員，立委做不好，人民可以把權利收回來。

決戰之夜！第10屆立委（台中市第2選舉區）陳柏惟罷免案，23日將舉行投票，刪Q罷免總部今晚在龍井區科比意廣場舉辦「陳柏惟歡送之夜」遵守防疫規定，人數控制在兩百多人，很多支持者下午四點就來卡位。

江啟臣表示，民意代表、總統當選那天以後，不是永遠的，所有人民都可以來監督，選出來的民代是來替我們爭取權益。

「台中鄉親給他機會，他卻給我笑話（台語）」，江啟臣強調，刪Q總部由一張一張連署書做起，現在有機會在明天投票，陳柏惟做不好，人民有權利收回來。

江啟臣表示，人民將權利收回來，對陳柏惟不是因為政治主張不一樣，是因為誠信、是非、道德，台中人的基本要求，台中鄉親決定站出來，「愛台灣」這三字，台灣民主政治卻被陳柏惟用台語質詢國防部長，這是愛台灣？母語非常美麗，刁難國防部長，國防部長是不屑回答，不是聽不懂，看他這樣蹧蹋母語，台中人非常溫柔敦厚，判斷理性全看在眼裡。

他說，副總統賴清德支持台獨，但陳柏惟講出不雅字字眼，不是「抗中保台」可做解釋，「抗中保台」不能掩飾粗俗，台中人不能接受，這種對毒品、萊豬的「教歹囝仔大細」的立委。

「很多人站出來，人民最大，民主政治人民是我們頭家」，江啟臣表示，明天的投票不是仇恨動員，是反霸凌集結、反沙文的集結，不是製造對立，大家要拚經濟、不是拚仇恨。

江啟臣說，陳柏惟不適合當台中的立委，他休息另天再來，「台中人自己做決定，不需其他高雄人來決定」，呼籲龍井等五個行政區，神聖的一天做出自己的決定，一起用手中的一票，成功罷免陳柏惟。

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