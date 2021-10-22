王女士患有足底筋膜炎問題，早上起床腳一踏地時，腳底總是劇烈疼痛，連走路都沒辦法，持續久站或行走過多後，疼痛又會再漸漸加劇，嘗試過藥物治療、一般復健的物理治療甚至是中醫針灸都未能改善症狀，直到醫師建議使用體外震波治療，症狀才明顯改善。

衛福部新營醫院復健科主任倪昊白表示，體外震波治療是一種治療慢性肌腱炎及筋骨慢性疼痛的最新技術，為非侵入性的高能量再生治療，藉由震波，打在受傷的軟組織，可以減輕疼痛，促進癒合修復。

震波治療最適合慢性（超過6周）肌腱炎且對其他治療反應不佳的人，包括網球肘、高爾夫球肘、跟腱炎、肩部旋轉肌肌腱炎、足底筋膜炎、跳躍膝、肩部鈣化性肌腱炎。

骨髓炎患者、患處急性發炎、年齡未滿十八歲（孩童或青少年）、患有凝血疾病或服用抗凝血藥物者、孕婦及裝有心律調節器患者不宜進行震波治療。

倪昊白進一步說明，震波治療目前為自費項目，一次療程約15至20分鐘，每周1次，建議3次為一個完整的療程，只須經由復健科醫師評估，便能進行相關療程。使用體外震波治療，不僅縮短復健治療的過程，疼痛症狀的改善在第一次的療程結束後，就能明顯感受到。

新營醫院表示，震波治療能在不對患者造成負擔的情況下，快速完成療程、促使組織自我修復、增加血液流速及促進新血管新生與細胞生長，從本質改善疼痛的症狀，回復應有的生活品質，治療結果會因為個人體質與身體狀況的不同而有差異。