美國政府為解決晶片荒，希望半導體業者能夠提供相關資料。晶圓代工廠台積電今天表示，將會在11月8日前提交資料給美國。

美國商務部21日指出，英特爾、英飛凌、SK海力士等公司都表示將在期限內提供數據，並鼓勵其他公司跟進。至於是否動用強制措施，要看有多少企業回應，及提供資料的品質。

台積電今天對此表示，將會在11月8日前提交資料。台積電強調，長期以來與所有利害關係人積極合作並提供支持，以克服全球半導體供應上的挑戰。

展望未來，台積電指出，在這個複雜的供應鏈中提高需求可見度，應較能避免未來出現此類供應短缺的現象，在此一共同目標下，台積電作為其中強而有力的合作夥伴，將持續採取行動來應對挑戰。

台積電法務副總經理暨法務長方淑華日前受訪時表示，客戶是台積電成功的要素之一，台積電不會洩漏敏感資訊，尤其是客戶的機密資料。（編輯：趙蔚蘭）1101022