賈靜雯上小綜的節目，互動逗趣。（最大國際娛樂提供）

賈靜雯上小綜的節目展露廚藝。（最大國際娛樂提供）

鄭元暢（小綜）經營的YT頻道日前邀賈靜雯上節目，他一開始害羞到結巴又語無倫次，但過沒多久就原形畢露，不但差點說她是他「小時候」的女神，還爆料喝太多醉醺醺回家的賈靜雯，小孩們應該見怪不怪。

搭上電影《瀑布》熱潮，看完前導預告的鄭元暢也忍不住說很想要趕快進電影院看，但又忍不住要猜測劇情說賈靜雯一定是變態媽媽，看到賈靜雯欲言又止，他知道這劇情需要吊人胃口不能隨便爆料，於是改口馬上一邊說反正這個什麼都不能說那就不要宣傳好了，一邊抽走電影的宣傳看板，逼的賈靜雯差點就在節目上說出電影的結局，讓全場工作人員笑到「併軌」又冒一身冷汗。

節目中示範的料理就是重現她電影《瀑布》出現的牛肋條咖哩飯，賈靜雯提及拍攝時的咖哩飯都是導演親自下廚和擺盤。小綜問她有沒有拿手菜，聽到是玉米濃湯，他還開玩笑說是速食店的玉米濃湯嗎，賈靜雯立刻澄清說她真的會做菜，只是老公修杰楷太會做，家裡的廚房沒有她的舞台。