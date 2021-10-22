黃騰浩、曾莞婷在電影《化劫》中首度合作。（犢影制作提供）

恐怖小說天后笭菁暢銷著作《禁忌－化劫》翻拍電影日前開機，原著故事中的高中生3人組，找來金鐘迷你劇新人獎入圍者黃冠智、驚悚電影《哭悲》女主角雷嘉汭、北影新人獎入圍者劉子銓挑大樑演出，組成「化劫打怪三人組」。為此開拍前3人密集苦練空手道，其中雷嘉汭還私下去向空手道女神文姿云粉絲專頁請益，沒想到獲得文姿云親回覆，要她先加強髖骨的柔軟度，雷嘉汭說：「練空手道真的很不容易，我在練習的過程中弄了一身的小傷破皮、黑青，沒想到開拍前一週我的膝蓋開始疼痛，結果看醫生說是急性關節發炎，我真的很弱。」

首挑大樑演出片中主角阿呆的黃冠智坦言很緊張，「我們前期訓練都是一群人一起，所以和大家（演員們）培養了很好的默契，開拍取而代之的是熱血感！」片中阿呆左手有特殊能力，身為右撇子的他為此特別練習用左手拿筷子吃飯，他直呼：「左手真的很不受控制！」對於片中空手道的設定，他大呼好玩，也慶幸自己國小的時候曾接觸跆拳道，一些簡單共通概念和協調度都還記得，只是拉筋這一點對他來講特別痛苦，「我的筋真的太硬了，所以很容易抽筋，練習過程中也很操體能，我甚至一度練到頭暈想吐。」

片中飾演小胖的劉子銓，坦言小胖和他真實個性很像，他興奮地表示：「這次演出其實既期待又緊張，會緊張主要是因為第一次接到一個跟之前比較反差的角色，以往都是演出比較沈重的角色，呈現給觀眾比較壓抑的感覺，而這次這個角色是跟我自己私下個性比較相像，相對樂觀，粗線條跟講義氣。」為此他跟導演討論角色時，特別找了怪奇物語裡的Dustin作為參考，再延伸創造出新的小胖性格，希望可以帶給觀眾不同的面向，還請大家多多期待。

此外，片中有許多重量級演員加持，其中包括台劇女神曾莞婷、性格男演員黃騰浩也一起參與開機拜拜，黃騰浩對於能和曾莞婷一起合作感到相當開心，他說：「去年我在一場慶功宴上遇到莞婷，才約好說要合作，今年馬上如願！」他更期待兩人的火花。身為恐怖片粉絲的曾莞婷，平常最喜歡和閨蜜一起去戲院感受刺激，對於這次的演出，她說：「我們這次光特效妝就要花四個小時的時間，呈現出來的質感非常真實，我覺得會給觀眾的刺激感跟想像的空間會非常大，請大家期待。」該片預計將於明年鬼月上映。