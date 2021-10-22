韓劇《魷魚遊戲》創下全球破億觀看的傲人成績，台灣文創領域不斷探問「我們能不能？」的同時，藝術界也指出，台灣近年美術館雖一個個蓋，卻無法長期、有效輔助藝術家和藝術作品輸出，台灣藝術界的《魷魚遊戲》也只能空想，對此台北市立美術館（北美館）館長王傑俊認為，美術館多也不是壞事，但更重要的是專業的升級，以好的策展與行銷語彙與國際接軌。

美北館22日舉辦了新建典藏庫房的動土祈福典禮，作為全台第一座現當代美術館，已有38年歷史的北美館實則典藏庫房嚴重不足，僅占館舍總面積不到8％，2015年台北市長柯文哲視察後，方正式啟動新建計畫，預計於2024年可啟用。要帶動藝術產業國際化，王俊傑指出，台灣的美術館從硬體與軟體，都需要升級。

王俊傑指出，其實台灣的美術館也並未飽和，但很重要的是各美術館應有專業的定位和特色，如歐洲美術館多，但典藏內容可以非常細，有針對音樂的、科學的。再者他強調專業的升級，「國際化不是一句話就講完了，牽扯到經費，藝術家作品如何和國際的藝術市場和䒧術環境結合，行銷策略等等，不是僅靠熱情就可以把藝術家推出去。」

王俊傑也不諱言：「官方的文化政策很重要，這是一個大的投資，不太可能靠民間。」他指出如英國、德國等西方國家，都有專責機構持續將本國藝術推到國外，每年浥注的經費相當可觀，「若因為經費不足，很棒的藝術家和作品沒有背後的支援，是蠻可惜的。」

王俊傑也指出藝術輸出要靠多管齊下，已有的一些成績如北美館的「台北雙年展」，「威尼斯雙年展」的台灣館，都能讓國際能看見台灣；同時「我們要做出很具國際水準的展覽」，如今年3月閉幕的台北雙年展《你我不住在同一星球上》11月將於法國龐畢度中心梅茲分館登場，正是對方主動表示對此展的關注，進而促成展覽移地展出；另一方面，王俊傑也希望透過與國外館方的合力製作，讓好的展覽企畫透過共同製作，確保在台灣展出外，也一定有機會輸出，逐漸發展成國際巡迴的模式。