亞洲小姐出身的女星彭丹，當年憑著火辣36F傲人上圍闖蕩香港演藝圈，拍過不少三級片的她，更因身材出眾而有「波神」之稱，並在2013年從昔日艷星搖身一變當選大陸政協委員，過程勵志。只是48歲彭丹淡出影壇許久，今(22日)突然一連在微博轉發2則李雲迪嫖娼被捕新聞，大罵李雲迪被捕是善惡終有報，引來大批網友好奇這兩人結怨原因。

大陸知名鋼琴家李雲迪昨晚被證實因涉嫌嫖娼被捕，相較於演藝圈眾人全噤聲不許的狀況，淡出影壇許久的彭丹，卻在今日突然連續轉發兩則李雲迪被捕新聞，痛罵李雲迪：「善惡終有報，天道好輪回。支持朝陽公安，感謝朝陽群眾。」看得出對李雲迪怨氣不小，也格外令人好奇兩人為何結怨。

彭丹一吐被叫中年婦女多年怨氣。(取自彭丹微博)

原來李雲迪2008年曾被拍到與彭丹在上海吃消夜，還互相交換聯絡方式，兩人因此傳出緋聞，未料形象優雅的李雲迪後來被媒體問到此事，卻罕見變臉怒駁緋聞「一定是那位女士(彭丹)把我們吃飯的事洩漏給記者」、「怎麼會把我跟中年婦女扯在一起呢」。

得知李雲迪稱她是中年婦女，彭丹火氣也上來了，向媒體表示：「我很生氣和委屈，如果這些侮辱我的話是李雲迪所說，我會追究其法律責任，但如果是傳媒扭曲，我就會向傳媒追究！」更聲稱她當時只知道聚會上有位姓李的鋼琴家，但她不認識李雲迪只知道郎朗。