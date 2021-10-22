動作鉅獻《怒火》由陳木勝執導及監製，甄子丹與謝霆鋒接連上演精彩刺激的火爆場面，追求拳拳到肉的激戰場面。謝霆鋒笑說是導演陳木勝對他最好的一次，「這次只是很多打鬥場面，至少不用飛身撞巴士，或是從會展中心頂樓往下滑。」但他依然拿出過往的賣命本色，和甄子丹多場對峙場面，都讓觀眾緊張到喘不過氣，他透露因為動作場面一直都有危險性存在，所以沒有保險公司受保，他說：「應該是要保險的，但在動作拍攝現場就不保，已經太久沒有買到保險了。」

謝霆鋒表示在《怒火》中與甄子丹對打的一招一式都要注意，「雖然刀子是道具，但還是很硬也鋒利，就要往對方的眼睛刺過去，真的要很小心。」因為有著風險，他也能理解無法保險的狀況，「只是我們這個行業，在拍攝時，明知道是（駕車）撞自己，還要去撞，這就是我們的職業！」謝霆鋒在電影中的壞到極至的反派演出，仍然非常帥氣，許多粉絲都一直發文希望他能多多演戲，還極端說想要炸掉他的廚房，讓他笑回「炸吧！」

電影公司特別舉辦《怒火》的名人場放映，許多藝人王子、陳妤、吳震亞、謝章穎、應郎丰（小應）、導演鄧安寧、熱血主播丁元凱等人都到場觀影，對電影中刺激的動作場面深感震撼，也直呼這是近期最有港味的動作電影，因為電影中謝霆鋒雙手舞蝴蝶刀帥氣有型，非常吸睛，在現場也邀請以《逃出 立法院》金馬獎得主黃泰維在現場導出席藝人蝴蝶刀的用法，現場以練習蝴蝶刀造型的蝴蝶梳為道具，運動好手陳妤一練就上手，更大讚電影的動作場面太帥氣！而小應、吳震亞還有丁元楷都直呼是年少時期耍帥最棒的道具，都忍不住在現場秀了一番身手。《怒火》在台上映中。