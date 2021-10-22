《血觀音》、《灼人秘密》台灣女演員吳可熙成功進軍好萊塢發展，去年初於新冠疫情爆發前拍攝的環球影業愛情電影《縫補靈魂的天使》（暫譯，Redeeming Love）近日公開首支電影預告，她在影片中穿著一身復古蕾絲馬甲背心，大方露出性感雙峰與事業線，更與女主角艾比蓋兒考恩（Abigail Cowen）有段精彩對話，令大批粉絲驚喜直呼：「太令人驕傲了！」

《縫補靈魂的天使》改編自美國作家法蘭辛瑞維斯（Francine Rivers）於1986年撰寫的同名小說，該書蟬聯暢銷排行榜長達15年、長銷超過300萬冊，並在亞馬遜書店擁有五顆星口碑。故事取材自《聖經》先知何西阿與妓女歌篾的故事，時間背景設在西元1850年左右、加州淘金熱的年代，女主角名叫「天使」，從小被賣為妓女，在仇恨與自我厭惡中生存，直到遇到麥可之後，破碎的靈魂才找到救贖的希望。

此次參與《縫補靈魂的天使》是吳可熙首次在好萊塢作品「全英語」演出，她坦言：「壓力很大！用英文與用中文講台詞是不太一樣的，要記住台詞的重音位置，有時導演會根據情境臨時更改台詞，我就要重新調整原本記好的說話肌肉位置。」還好導演D.J.克魯索很溫暖，每一次拍完都會說「Very Good」給予鼓勵，有需要調整的地方也會親自到她身邊講解，讓她可以專注在表演當中。

吳可熙在《縫補靈魂的天使》與女主角艾比蓋兒考恩飾演妓院中的閨蜜，兩人在片中有多場精彩的對手戲。兩位演員彷彿一見如故，見面時聊了表演之後，發現彼此同是熱愛表演的非科班演員，也對於彼此從事表演之路感到佩服，因此很快就打成一片。她記得殺青之後，艾比特別稱讚她表演很有生命力，可以感受到真誠流露，並提醒她之後到洛杉磯要再見上一面。

談到《縫補靈魂的天使》預告片的馬甲性感造型，吳可熙表示：「這是符合那個時代背景以及角色的服裝，拍攝前就已經做好爆乳的準備。」除了預告中的馬甲造型以外，片中還有大概2至3套性感造型，值得大家期待。令她印象深刻的是，劇組現場也有設一間裁縫室，演員可以直接量身定制戲服，更稱讚服裝組的專業程度：「不只外面的馬甲，連裡面的內衣、束口褲也都是復古的。」

台灣疫情趨緩之後，吳可熙工作也開始馬不停蹄，主演的台灣電影《靈語》今（22日）上映，周末她將跟著劇組參加宣傳活動。身兼編劇身分的她也沒忘記抽空寫作，已有一部劇本完成初稿，仍在持續修改當中。她在年底前將有一部主演的全新電影在台灣開拍，題材會不同以往，值得影迷拭目以待，明年初飛回北美參與電影宣傳之外，也將投入下一部好萊塢電影的演出。《縫補靈魂的天使》預計2022年1月21日於北美上映。