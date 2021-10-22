新竹火車站在光雕藝術加持下，帶領民眾翱翔世界各國車站。（邱立雅攝）

交通部長王國材（左）、新竹市長林智堅以雷射光科技點燈開幕，新竹火車站瞬間變成光影藝術展場。（邱立雅攝）

新竹光臨藝術節壓軸光雕展演22日晚間登場，新竹市府攜手國際團隊打造全台最大古蹟光雕秀，交通部長王國材、新竹市長林智堅晚間以雷射光科技點燈開幕，新竹火車站瞬間變成光影藝術展場，在日本知名團隊NAKED Inc.巧手下，新竹火車站櫻花海綻放、喜鵲起飛，光影變幻下，展現出東京、巴黎、紐約車站風華，現場民眾全舉起手機拍下絢爛畫面。

「最大、最美、最國際！」林智堅說，本次新竹光臨藝術節找來跨國藝術家，攜手展出城市型燈會，整個舊城區1平方公里都是展區，這也是全台史上最大規模光雕展，結合了科技、光影、音樂，讓民眾更認識古蹟群與城市，國際級的展出，讓民眾不用出國，就能感受有如走在異國街頭的美好。

王國材表示，2021台灣燈會不得不因疫情停辦，新竹市政府以新竹光臨藝術節重新展出所有作品，讓大家看見不同於傳統的燈會。他們用古蹟結合光雕，將整座城市變成展演場地，搭配步行城市，歡迎大家一遊竹市。同時他也期盼新竹輕軌、大新竹車站、五楊高架橋延伸等建設讓新竹更好。

晚間活動在王國材、林智堅以雷射光科技點燈揭開序幕，在快樂頌悠揚的音樂下，新竹車站下起了櫻花雨，也出現喜鵲翩飛而過，接著是包括俄羅斯、法國、巴西、紐約、東京等地的意象，點綴新竹車站外觀，讓現場民眾徜徉在異國風貌的光影演出。

文化局表示，9座古蹟建築光雕展演之一，火車站前站客運大樓，觀眾將會看見動物們逃出新竹市動物園，放大10幾倍跳到眼前等。專賣局新竹支局則有螢光超現代光雕，還將重回老本行，開辦限定的台酒食光小酒館，讓旅客一窺專賣局古蹟內部。

9座古蹟建築光每晚6點至10點展演，每項光雕展演約3至5分鐘，新竹火車站、專賣局新竹支局、新竹第一信用合作社、新竹聖母聖心主教座堂採連續播放，其餘作品則將間隔20分鐘播放。