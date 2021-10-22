橫跨四國三大洲，東西洋樂壇2021年終重磅合作登場！法國百大 DJ 蛇爺（DJ Snake）今天（22日）聯手嘻哈新生代天后梅根尤物（Megan Thee Stallion）、波多黎各拉丁天王歐祖那（Ozuna），以及與韓國人氣女子天團 BLACKPINK 中有「人間芭比」美譽的成員 LISA ，共同推出年底樂壇的超強新曲〈SG〉，超仙陣容集結樂壇各領域一線歌手的合作果然一推出就引起樂迷瘋狂討論，光是MV預告就在各平台上累積吸引超過 3000萬人次收看。

DJ 蛇爺 2018 年就曾與歐祖那合作過單曲〈Taki Taki〉，當時同樣找來兩位人氣天后席琳娜（Selena Gomez）和卡蒂B（Cardi B）助陣，在 YouTube 至今累積 21 億天量觀看數，這次〈SG〉再度以雙王雙后的形式出擊， MV 首播就有37萬人同步在線觀看，更登上全球推特熱搜前三名熱門話題，展現 4位神仙組合的超強人氣。

這次不只演唱組合吸睛，就連 MV 拍攝也請到為小賈斯汀（Justin Bieber）近期兩首全球冠軍單曲〈Peaches〉以及和樂洛伊小子（The Kid LAROI）合作的〈Stay〉操刀影像的知名導演 Colin Tilley 製作，影像充滿熱帶拉丁風情色調搭上 LISA 的性感熱舞，讓粉絲一看見就直呼：「LISA 不是人，是天使下凡吧！」全新合作曲〈SG〉全台各大數位平台均已上線。