《紐約郵報》20日報導，蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)的一對兄妹靠著狂拍迷片，不但在成人頻道「Only Fans」擁有百萬粉絲、還清家中欠下的百萬債款，最後還買下豪宅；當兩人向父母坦白自己職業時，兩老還給予祝福。

報導指出，2人愉悅地拍攝「狎客影片」並在Only Fans上兜售，償還了父母欠下的所有債款。這一切都要追溯到2019年12月，29歲的尚恩(Sean Austin)加入Only Fans，還「吃好倒相報」鼓勵24歲的妹妹黛西(Daisy Drew)也加入。

尚恩指出，「當我決定投入Only Fans後，隨之而來的是驚人且壓倒性的成功。我感到幸運，同時也發現很多人不能理解」。

1年以後，黛西趁著在紐西蘭旅遊時，也在Only Fans註冊，這很快地成為她收入的主要來源。

由於擔心父母哪天在網路上看到自己，她趁著2021年3月返家時，向父母「坦白從寬」；殊不知兩老居然送上最真摯的祝福。她說，「我爸爸為我感到驕傲，他完全支持我的工作。他是正港格拉斯哥的男子漢，並且熱愛足球。原本我以為他會很羞恥，誰知道完全不是」。

她表示，「我父母只關心我和我哥哥是不是安全，是不是快樂，所有父母都該關心這2件事」。

兩人表示，透過火辣的影片兜售，雙方賺超過200萬元美金，現在2人在英國倫敦購買豪宅。

黛西表示，拍攝時有尚恩在旁邊幫助很大。「尚恩是同性戀，所以很容易。我穿著內衣、露出胸部也不會尷尬，我一點都不會不舒服。他是完美主義者，對我又很誠實。如果他說不滿意，這讓我更能面對真相。相較於大多數的人，我更信任他，他最能滿足我」。

尚恩則說，「當黛西也開始創辦Only Fans並取得成功時，我感謝這一切。因為不但有人可以讓我一吐內心喜悲，更重要的是這人是我妹妹。如今我們不只能照顧彼此，還更親近」。

但黛西也坦承，的確有酸民會拿他們是親兄妹這件事開玩笑，甚至在她公開上恩是自己哥哥前，也有人傳訊說兩人長得很像；但她都會把那些為自己性別認同而痛苦的粉絲，轉介紹給他哥哥。「我哥哥為了同性戀的身分掙扎10幾年，如今他以此為榮」。

尚恩則自豪地說，透過公開性向不僅能謀生，還能幫助人。黛西則補充，如今兩人因拍片而更自由了。