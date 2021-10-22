張捷首次演台語八點檔。（三立提供）

曾演出多部知名電影的張捷，首次加入三立台劇《天之驕女》，飾演張銘杰小老婆陳小菁的兒子，是一位正直的無國界醫師，為鞏固家族的政治勢力轉而從政選議員。依目前劇情走向，張捷可能非張銘杰之子，也身陷家族血脈的謎團中，網友笑說連他都開始也要踏上尋找爸爸之路了。

張捷這次挑戰台八，心情緊張到睡不著，「我到現在都還是會很緊張」。 他覺得最困難的就是台語，因之前從沒演過完全講台語的戲，尤其又是ON檔戲，有時候在短時間內才拿到劇本，一場戲又這麼多台詞，會擔心沒辦法那麼快吸收。

他慶幸自己在劇組人緣不錯，其他演員都對他非常好，經常請教戲裡的家人陳小菁、丁力騏、張銘杰，他們這些厲害的前輩都很幫忙，笑說：「飾演我媽的陳小菁其實才大我10歲。」

張捷會抽空看鄉民們反應，覺得大部分網友對他蠻好的，但印象最深的還是有網友酸他的台語爛，但也是因為這樣讓他更努力把台語練好，所以現在很常看台語新聞、全台語的戲劇節目，盡量在生活中也多講台語。

新手「奶爸」張捷一天平均只能睡六小時，要拍戲回家又要當照顧女兒「小芝麻」，仍開心說：「女兒是我的動力來源，所以要更努力、更用功去準備這戲劇的演出，即使再辛苦都是甜蜜的負擔，會告訴自己OK的，一定會一一克服。」