日本AV界近日爆發無碼A片外流事件，數量高達上百部，其中大多數都已SOD作品為主，數名大牌女優如戶田真琴、波多野結衣、唯井真尋、吉高寧寧甚至連吉澤明步都成為受害人，影迷們也都直呼「D槽不夠用」，但不少老司機看到外流片這一幕，紛紛大嘆自己被騙了10多年。

日本AV爆出史上最嚴重的無碼A片外流事件，其規模就連AV達人「一劍浣春秋」都看傻，直呼自己寫了10多年的AV部落格，從沒看過這種情形，從原本預定用兩篇文章報導此事，到現在寫了10多篇依然寫不完。這次事件也在兩岸引發極大討論，不少網友既開心又哀號「硬碟不夠用了」、「真的沒空間了」、「已經趕緊上網下訂兩顆8TB硬碟」。

不過不少老司機看完許多號稱「中出」(內射)的無碼外流片後，才發現女優們被中出的片段全都是造假的，男優全程都有戴保險套，崩潰不已，表示自己被騙了10幾年。

但也有許多人表示不意外：「中出一直都是假的好嗎」、「我沒想到有這麼多人不知道」、「要看真的中出就去看FC2素人片啦」、「這些知名女優都是廠商的搖錢樹，怎麼可能冒著讓她們得病的風險去拍片」、「AV本質都是演戲」、「這些外流原本都是有碼的，怎麼可能還會真槍實彈」、「要這些大牌女優來真的，我看至少要10倍以上片酬」、「以前就出過女優染愛滋的事，若都來真的，現在日本AV大概已經垮了」。