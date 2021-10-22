由中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦「第十八屆國家品牌玉山獎」，激勵台灣企業發展，樹立企業創新典範，21日舉辦頒獎典禮，台新銀行財富管理表現亮眼，總是專業傾聽客戶需求，為客戶量身訂做資產配置規劃，及提供個人化貼心服務等特色，獲得評審團隊青睞，連續五年榮獲「最佳人氣品牌獎」。

台新銀行財富管理同時以即時個人化互動系統，在大數據應用領域的豐碩成果贏得「最佳產品獎」，展現專業表現及數位金融發展，持續創新的競爭力。台新銀行執行副總經理黃培直表示，台新銀行財富管理多年來以專業和認真的精神，為不同資產與生涯目標的客戶，提供個人化規劃，這些貼心的服務也帶動台新銀行財富管理服務，持續獲得客戶支持，資產管理規模持續成長，這次榮獲最佳人氣品牌獎的肯定。

黃培直強調，台新致力於以客戶需求為出發點的生活化財富管理服務，並結合生活金融生態圈的概念，擴大財富管理服務範圍，更運用大數據分析全面理解客戶的真實需求。

客戶行使金融行為之前，台新可根據客戶在行動銀行、ATM存提款的使用場景，經由大數據分析即時提供客戶所需的生活及金融資訊，特別在疫情期間，台新財富管理虛實整合應用皆獲得評審肯定，展現台新銀行多年來在數位金融服務以及大數據布局的實力展現。

除這次榮獲國家品牌玉山獎肯定外，台新銀行財富管理今年也榮獲多家國內外專業機構肯定，包括The Digital Banker「最佳台灣富裕人士財富管理獎」，PWM／The Banker「最佳亞洲私人銀行大數據與AI應用大獎」等大獎，台新銀行專業、認真的財富管理團隊將持續努力，成為守護客戶資產的智慧好夥伴。