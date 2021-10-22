驚傳亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）拍片誤殺攝影導演！目前正在墨西哥拍攝新片的亞歷鮑德溫，在片場使用道具槍誤傷攝影導演哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）以及導演喬爾蘇沙（Joel Souza）。本起事件始末仍舊警方調查當中。但若是細查新片《Rust》的劇情，則會發現驚人巧合，細思極恐。

據了解，亞歷鮑德溫在本周四拍攝新片《Rust》途中，在片場原本要使用內裝安全子彈的道具槍，沒想到發射後竟然殺死了42的攝影導演哈里娜哈欽斯，導演喬爾蘇沙也身受重傷。電影拍攝地點位於聖塔菲縣，該縣警長辦公室的發言人Juan Rios指出，目前正在釐清槍枝的子彈類型以及究竟是如何發射的。

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6 — Reuters (@Reuters) October 22 2021

令人感到驚悚的是，《Rust》這部電影講述的就是一個13歲的男孩在誤殺當地牧場主人之後，跟感情疏遠的祖父一起逃亡的故事。而亞歷鮑德溫使用道具槍誤傷攝影導演的事件，與劇情有著恐怖的相似之處。

針對攝影導演哈里娜哈欽斯遭到誤傷且傷重不治的消息，《Rust》製作公司LLC透過聲明指出，演員與整個劇組都被發生的悲劇摧毀，我們也向哈里娜的家人與親人表示最深切的哀悼。

#Sincategoria #alecbaldwin Así era Halyna Hutchins la directora de fotografía que Alec Baldwin ha matado accidentalmente https://t.co/8NjwEouVN4 @TheLuxonomist pic.twitter.com/2vy0Wz8aqM — Juan Antonio Tirado (@jatirado_oc) October 22 2021

而另一位遭到誤傷的導演Joel Souza，被送到聖塔菲縣Christus St. Vincent地區醫療中心救治，目前對於他的傷勢與病況還無法掌握。

當前電影《Rust》已確定停拍，且不確定會停工多久。製作芳表示，將會全力配合聖塔菲警方調查。並且也將針對與此事件相關的每一個人提供所需要的諮詢服務。

此事發生後，很快令人想到1993年知名影星李小龍的兒子李國豪（Brandon Lee）也在片場遭到誤殺一事。在事件發生後，他的妹妹李香凝（Shannon Lee）透過推文回應：「我們的心與哈里娜哈欽斯以及喬爾蘇沙的家人同在。」