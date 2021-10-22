1988年04月07日，立委朱高正跳上議事桌，抗議教科文預算分配不公。(黃子明攝)

前立委朱高正因大腸癌在萬芳醫院加護病房醫治，可惜仍不治病逝，享壽67歲。(圖/戴志揚攝)

根據林正杰臉書證實，曾經號稱是台灣第一民主戰艦的前立委朱高正，今（22）日晚間7點多因病逝，享壽67歲。

林正杰表示，朱高正今晚7點多病逝。在台灣的民主運動，朱高正貢獻厥偉。他曾經跳桌大鬧立法院，逼迫老立委退休，對國會全面改選，起了關鍵作用。

他在民進黨成立之初，就反對民進黨台獨路線，退黨，組黨。他學問深厚，對朱熹儒學/ 康德學說/易經有相當的造詣。

林正杰最後感嘆，「高正所做已做，不枉此生。安息吧，同志！」

朱高正1977年畢業於台大法律系，1985年，獲得西德波昂大學哲學博士，主攻對康德哲學。此外，朱高正對《易經》也有研究。

1986年9月28日，「黨外中央選舉後援會」在台北市圓山大飯店2樓召開後援會，朱高正提案要求「黨外」立即組黨，立即獲得在場黨外人士的熱烈響應，民主進步黨正式成立，朱高正成為首批黨員之一。

1988年4月7日，時任立法委員的朱高正，跳上主席台，與當時代理主席、立法院副院長劉闊才發生衝突，朱高正一戰成名。

1987年11月9日，民進黨第二屆全國黨員代表大會於台北國賓大飯店召開，鄭南榕向黨代表散發《台灣獨立的展望》，遭朱高正咆嘯制止，鄭南榕摑朱高正一個耳光，怒罵「我要為台灣人摑你一耳光」，朱高正用椅子砸向鄭南榕，導致鄭南榕頭部受傷流血。

不過，朱高正於1989年退出民進黨，1991年自組社會民主黨。1994年，社民黨與新黨合併，1997年被新黨開除黨籍。1998年立法委員選舉落選後，退出政壇。2006年9月28日，民進黨舉辦二十週年黨慶，所有陳列的黨史文案，沒有朱高正的名字。

林正杰於今日晚間在臉書證實，民主戰艦朱高正晚7點多病逝。