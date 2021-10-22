振興五倍券已在10月8日上路，經濟部中部辦公室配合數位振興券使用，推出「經濟部加碼市場大禮包週週抽獎」活動，活動期間民眾於傳統市場或夜市使用數位振興券之行動支付消費，即可參加「市場大禮包」抽獎，每份價值超過2000元，每週抽出500份，至年底連續12週共要抽出6000份，預估可提高傳統市場及夜市行動支付的使用率及普及率，帶動攤商數位商機。

第一週抽獎活動於10月20日進行抽獎，共計抽出500位幸運民眾。住在台北的沈媽媽表示，覺得對家庭主婦來說買菜在傳統市場使用行動支付非常方便，不用拿濕濕髒髒的紙鈔，也可以減少疫情接觸風險；而彰化的鄭先生也稱讚，能在夜市用行動支付的體驗很棒，掃碼很快，不需要掏錢找零，值得推廣；另高雄謝同學覺得市場大禮包活動非常棒，十分超值，更有得獎的小確幸，會再繼續到市場夜市使用行動支付消費。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，本活動精選市場大禮包，預計網羅全臺60處最澎湃的傳統市場代表好料，如新北市秀豐市場大禮包，精選生鮮梅花豬肉片、活凍軟絲、薄鹽鯖魚、特選仿雞帶骨雞腿、牛肉+豆干、冷凍生白蝦；台南市新市市場超值禮包，包括燻茶雞、四物雞、香腸、豬肉條、豬肉片；而臺中市建國市場大禮包加碼精選出丹波黑豆、魷魚圈、汶萊蝦皇、鮭魚、靖魚、豬肋排、海瓜子肉、豬蹄膀、牛蒡天婦羅、干貝花枝、精美魚酥、可樂餅、雞腿排、干貝酥、奶皇包。這些大禮包價值2300元至3000元，來一趟傳統市場及夜市使用行動支付，就有機會抽中這麼多市場生鮮美味！想要知道更多市場大禮包資訊的民眾，千萬要隨時關注「台灣市集go go購」粉絲團訊息！