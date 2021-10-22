本周各產業類股漲跌互見，以電子零組件類指數上漲3.60％最強勢，航運類指數下跌4.95％最弱勢。國票投顧預期下周指數在16700-17200點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：ABF載板股、IC設計股、PCB股、導線架股、車用電子股、基礎建設股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.台灣外銷訂單連19紅，且9月金額以629億美元，創下歷史新高，其中產品資通訊、電子零件產品持續創高，由於進入第四季電子產品需求旺季，樂觀看待下月金額仍有機會居於高位，並將吸引資金持續進駐台股。

2.電子類股成交比重提升，10月19至21日，連續三日超過6成以上，是9月6日後再次出現如此現象，盤面資金明顯往電子類股集中，將有利大盤後續表現。

3.美國道瓊、標普500兩大指數均創歷史新高，科技相關的那斯達克、費城半導體，距離刷新歷史高點也僅差臨門一腳，在科技股財報優異的帶動之下，近期有機會改寫紀錄，台股短多氛圍有望延續。