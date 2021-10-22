宇舶表（HUBLOT）周三才剛在官網發布Big Bang MP-11彩虹藍寶石腕表，隨及專機來台展出，邀請王陽明和蔡詩芸夫婦搶先鑑賞，蔡詩芸佩戴新表上手，頻讚「好嘻哈！」，王陽明也不遑多讓，佩戴一款要價逾1300萬元的Big Bang Integral藍寶石水晶陀飛輪腕表，從表殼到表鍊皆以晶瑩剔透的藍寶石打造，奢華破表。

宇舶表是玩材質的專家，尤其是藍寶石水晶的研發技術更是領先同業，台灣宇舶表指出，近兩年台灣VIP對藍寶石水晶腕表的接受度愈來愈高，在台售出至少20只藍寶石水晶腕表，因此總部才會選定台北作為Big Bang MP-11彩虹藍寶石腕表全球巡展的首站，看好這只表將在台北售出。

宇舶表BIG BANG MP-11 彩虹藍寶石腕表，全球限量50只，台灣是全球首發，399萬元。（HUBLOT提供）

王陽明和蔡詩芸都是腕表玩家，去年王陽明在HUBLOT店上購買全黑Big Bang Integral腕表，因而成為HUBLOT之友。王陽明笑說，以前買表都不會徵詢老婆的意見，但因為腕表愈買愈貴，蔡詩芸也會關心一下，甚至也開始研發腕表，如今夫妻倆都是腕表專家，鑑賞、研究、投資腕表也成為兩人共同的興趣。

宇舶表BIG BANG INTEGRAL藍寶石陀飛輪鍊帶腕表，從表殼到鍊帶皆以藍寶石打造，1308萬元。（HUBLOT提供）

前年耶誕節兩人迎來女兒，記者會上自然是滿口的爸媽經，王陽明笑說親友們會關心兩人何時再生一個寶寶，還送上喝了包生男、戲稱是「Too Long酒」的土龍酒，目前仍在努力中。

宇舶表SPIRIT OF BIG BANG藍色藍寶石計時碼表，全球限量100只，327萬元。（HUBLOT提供）

宇舶表Big Bang Integral藍寶石陀飛輪腕表從表殼到表鍊都採用透明藍寶石，為了讓整只表晶瑩透明，盡可能移除螺絲，簡化表面，好讓光線穿透每一枚零件，零件縮減至37個，其中5個零件是以藍寶石製成。

至於新登場的Big Bang MP-11彩虹藍寶石腕表，在表圈鑲嵌各種長方形切割彩色寶石，包括紅寶石、粉色藍寶石、紫水晶、藍色藍寶石、水藍拓帕石、沙弗萊石、黃色藍寶石和橙色藍寶石等，搭載自製MP-11手上鍊機芯，全球限量50只。

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宇舶表BIG BANG UNICO 黃色藍寶石計時碼表，全球限量100只，294萬3000元。（HUBLOT提供）

宇舶表BIG BANG UNICO 紅色藍寶石計時碼表，全球限量250只，228萬9000元。（HUBLOT提供）