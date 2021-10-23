運勢命理網站「知命命理」分享，從面相角度來看，眼睛可以看出一個人的性格好壞，同時也和運勢有著密不可分的關係。眼神定而出、出而入、上下不白，眼型秀而正、細而長、視久不脫的人心思端正，具有威嚴，運勢特別旺，注定福氣滿滿。

▍1.眼神定而出

「眼神定」指的是眼神聚集，如果聚集的目光遠射出去，就是「出」。擁有「定而出」眼相的人，多聰明機智，容易成功，眼睛中目光不聚就是露，眼神過多外露的人，往往不能成功。

▍2.眼神出而入

所謂「眼神出」就是眼睛有神，具有威嚴，但是又不會讓人恐懼，而是給人溫暖的感覺，這就是「眼神出而入」。擁有這種眼相的人，注定福祿大，而且子孫賢孝。而眼神出而不入的人，一生浪蕩無成，多災多難，子孫不肖，容易遭到他人的陷害。

▍3.上下不白

眼白太多的人運勢不佳，婚姻不順，這樣的人容易被拋棄，即使眼形是秀氣狹長的，也多半是不吉之相。眼睛下三白的人易被小人阻礙，事業難以成功，常遇口角、官司。眼睛上三白的人，做事毒辣心狠，性情暴躁易怒，一生頗為不順。

▍4.眼型秀而正

眼形漂亮，眼尾不下垂的是為「秀」，眼珠黝黑明亮，大小勻稱，位於眼睛中央的是為「正」。如果一個人的眼睛秀而不正，則心思不正，聽不進別人的良言善勸，容易剛愎自用。若是一個人眼睛正而不秀，則少智多愚，不知變通容易得罪人。

▍5.細而長

眼睛細長的人，心有大智，自帶貴氣，遇事思慮周全，未雨綢繆，精通人情世故，辦事老練，受到大家尊重。眼睛太大或太圓，但是臉或嘴過小的人，難以聚財，容易惹上過多是非，且容易發生意外。

▍6.視久不脫

眼睛看越久越有神的人，叫做視久不脫。若是初看有神，之後漸漸失去神采，這就叫做「脫」。眼睛神采持久，不易失神的人，通常有著超強的恆心和耐力。而眼神分散跳脫的人，心性難定，做事沒有計畫，或是擔心太多，難以付諸行動，這樣的人難有所成。

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