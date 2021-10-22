導演葉天倫（前排中）與藍正龍到《黃金歲月》劇組探班。（民視提供）

八點檔《黃金歲月》劇組拍攝中，導演葉天倫及藍正龍日前帶飲料及咖啡到棚內探班應援，藍正龍表示因為媽媽是戲迷，看到感動的戲還會跟著劇情一起哭，這次本來有約媽媽一起到劇組，沒想到媽媽說「快8點了，我要留下來看電視」。

葉天倫及藍正龍是《黃金歲月》導演余蒨蒨的好友，大家多年前合作過，這次剛好王彩樺和陳美鳳等人也進棚，所以決定探班。陳美鳳表示，藍正龍現在忙陪小孩，很少在聚會上碰面，至於和導演葉天倫曾在去年的《三春記》合作過，感謝他們特地花時間看演員們排戲及討論劇情。

王彩樺表示，一知道導演葉天倫跟藍正龍要來很興奮，因為他們從《雞排英雄》就培養出革命情感，今年她忙拍戲，很少時間跟他們碰面，但是在社群群組上，藍正龍都會分享藍媽媽看戲心得，也給他們很大鼓勵。

王彩樺說，藍正龍在棚內看到演員都很熟對方的劇中名字，藍正龍還會偷偷問說「筱茜真的懷孕喔？那采苓怎麼辦？」她只好向導演討救兵「你去問導演啦」。