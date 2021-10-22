隨著代工業的興起及農業的沒落，多項經濟作物的產量都大不如前，唯有蘭花在這幾十年間依舊在全球市占率上維持優異表現，甚至出現過第二波、第三波的高峰。為了深入了解台灣蘭花產業的發展現況，雙乘論壇第五場系列講座，非常難得地邀請到致力於蘭花基因定序分析的成大生科系特聘教授陳虹樺、上山下海為植物保種奔波的清大生科系教授暨辜嚴倬雲植物保種基金會執行長李家維，以及帶著台灣蘭花在全球市場披荊斬棘的台灣仙履蘭協會理事長高紀清，一起探討蘭花的過去與未來。

「自2005年起，蘭花每年都增加20％左右的外銷金額，表現令人驚豔。」熱愛蘭花之美的成大特聘教授陳虹樺，投入蘭花基因定序研究已有20多年，在成功大學的支持下，結合多位生科系、熱帶植物科學研究所的專業教授，成立蘭花研發中心，並與台糖、台電、中油等國營單位合作，一起為延續台灣蘭花王國的美名貢獻心力。

陳虹樺表示，2005年是台灣蘭花外銷歷程中非常關鍵的一年，因為在防檢局及外交部等各單位的通力合作下，2004年7月與美國簽訂了「臺灣附帶栽培介質植物工作計畫」，蘭花終於能夠以附帶栽培介質的方式外銷，大大降低折損率，可以健康地輸出，到了當地之後花期也能維持比較久，因此2005年台灣蘭花在美國市占率便一口氣從48％成長至68％，獨霸領先地位。

除了美國市場之外，全球五大洲也都看得到台灣蘭花的蹤影，陳虹樺直言，蘭花從種子、根莖、成花等，全都是產品，而且現在的蘭農幾乎都是在無菌環境中投產，是非常嚴謹且乾淨的新型農業，無怪乎可以打世界盃。

更有甚者，物種多樣性相當豐富的蘭花，不只是具有觀賞價值，還有不少品項在中醫領域被視為珍貴藥品，像是石斛類的鐵皮石斛，以及天麻、香莢蘭等；除此之外，2013年起成大蘭花研發中心也推出了一系列的蘭花保養品，包含精油、香水、面膜、護手霜等等，像是香氣十足的貝莉娜蝴蝶蘭，就很適合用來提煉精油；緊接著2014年成大蘭花研發中心更進一步跨入食品領域，將蘭花香味入酒，大大開拓了蘭花的未來發展性。

正是因為蘭花種類繁多，而且還有許多未知的領域等著一一突破，因此陳虹樺才會投入時間心力在蘭花的基因體解碼研究上，期待今後能解密出更多蘭花的演化歷程，讓台灣能夠持續穩坐蘭花王國寶座。