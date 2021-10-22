台中二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案將在23日投票，陳柏惟昨談及罷免案時表示，這不是藍綠對決，而是針線跟傷口的對決，他要把傷口縫合起來。資深媒體人陳揮文透露，他問台中人這兩天的天氣，台中的朋友竟回說，「這兩天的天氣，跟王浩宇(前桃園市議員)的天氣差不多。」。

陳揮文22日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟說他要把傷口縫合起來，但製造傷口的就是每天喊「抗中保台」的這些人，他不禁反問，23日投票投票重不重要？所以針對這兩天氣候的變化，他問了台中的朋友「你們今天天氣怎麼樣？」台中的朋友回說，「這兩天的天氣，跟王浩宇的天氣差不多。」也就是毛毛雨，天氣是陰的。陳揮文強調，他看了很多選舉 天氣會影響投票。

陳揮文指出，陳柏惟罷免案的投票很重要，陳柏惟裝貓，說他有反省，說10年前的他已經消失了 ，但他去年是怎麼罵姑姑、國民黨立委陳玉珍的，其實他罵陳玉珍是在去年，並不是10年前，千萬不要被陳柏惟騙了。