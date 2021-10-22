為了迎接新興崛起的年輕新富階級，頂級精品年輕化已是不可阻擋的趨勢，近來深受富豪貴婦喜愛的Loro Piana和BERLUTI在行銷策略有很大的突破，Loro Piana邀請街頭潮流教主藤原浩推出聯名膠囊系列，BERLUTI則在秋冬新裝融入當代前衛畫家Lev Khesin的畫風，青春洋溢。
Loro Piana近日宣布與日本街頭藝術家藤原浩攜手合作推出膠囊系列，以中性風設計詮釋街頭潮流時尚，以Loro Piana最引以為傲的Cashmere頂級羊毛料和精緻優雅的服裝風格，融入藤原浩街頭潮流、年輕嘻哈的時尚元素，包括「Tsunaghi」鎖鍊圖案的幾何設設、印有駱馬和山羊的白色T恤、藤原浩最愛的毛線帽等，以其獨特美學詮釋10 款極簡風格的服裝作品。
BERLUTI今年冬季新裝則以畫家Lev Khesin的前衛作品為靈感，豐富如彩虹般的色彩，讓BERLUTI的經典高支數布料和精湛工藝顯得更加年輕，但又不失優雅，尤其彩虹渲染手法又與BERLUTI手工染色皮革的古法工藝同出一轍，古今相映成趣，別具意義。
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