刪Q最後一哩路！ 罷免陳柏惟選前之夜歡送會

鄭麗文現身選前之夜拚刪Q 台語激動喊話：戰到民進黨倒為止！

選前之夜最後衝刺！罷免總部22日在台中龍井科比意廣場舉行「歡送陳柏惟」晚會，國會戰將立委鄭麗文前往助講抨擊陳柏惟，怒斥「你以為有蔡英文挺，就甚麼都敢做嗎？」並高喊不能再讓民進黨這樣搞下去，明天是第一戰而已，以後還要繼續，戰到贏為止。

立委鄭麗文指出，今天她坐高鐵南下時，隔壁做一個高雄人說，陳柏惟在高雄選不上市議員，竟然在台中選上立委，連高雄人都在搖頭。鄭麗文說，中二選區在台中從未如此出名，大家都再說誰選出來的，丟人現眼，堂堂一個國會議員不珍惜機會，不好好服務鄉里，沒跟鄉親站在一起，挺萊豬還在喊爽，有需要護航到這種地步嗎？

鄭麗文砲火強烈再抨擊陳柏惟台語風波，她說自己講台語是充滿正義感，台語是常優美的，難道只是三字經嗎？這種人能當國會議員嗎？肇逃、打電動都不會道歉，年少不懂事，但選上立委就要改邪歸正，怒斥「你以為有蔡英文挺，就甚麼都敢做嗎？」

鄭麗文說，民進黨全黨上下護陳柏惟1人，台灣沒他會倒嗎？保護台灣、保護鄉親、保護故鄉從台中開始，這群罷免團隊面對民進黨的抹黑挺到現在，不能再讓民進黨這樣搞下去，這是第一戰而已，以後還要繼續，戰到贏為止。