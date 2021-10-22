一名女網友自認八字很重，始終不信邪，直到住進某間「猛鬼屋」，老公出現超詭異行為，會半夜起來坐梳妝台拿梳子梳頭髮、跳歌仔戲、用女生的聲音唱沒聽過的怪歌，讓她終於不得不信，不顧租約沒到期，就把老公帶回南部祭改。後來女網友得知房東竟然那間房子輕生，讓她慶幸自己沒有硬凹到租約到期，當機立斷離開。

一名女網友在臉書社團《靈異公社》PO文，表示出社會後一直租屋，自認八字很重，完全不信邪，直到某次遇到一些奇奇怪怪接二連三的事。包括每次睡覺只要關燈，老公就會很緊張坐起來看著客廳，逼她開燈；每天半夜老公都會一直叫原PO不要摸他，但原PO根本沒碰；每天睡醒肩頸絕對痠痛、沒有好的一天。

但這些狀況原PO仍不認為是靈異現象，直到某天中午要出門上班，聽見廚房的器具一直蹦蹦蹦，她嚇到奔出家門告訴老公她覺得房子不正常時，老公突然掐自己的脖子散發女生叫聲，現場3個搬家公司員工原住民、外勞都抓不住他

之後原PO老公越變越可怕，彷彿是被鬼上身，會半夜起來坐梳妝台拿梳子梳頭髮，把身體縮一團把手放在嘴巴發出詭異又可怕的孩子笑聲、突然跳歌仔戲，身體變得很像女生、很柔軟、唱很多從未聽過的怪歌。

原PO終於受不了「每天被不同的老公折磨」，決定跟老公回南部給神明看看，結果到了祭改的地方，「那個小朋友一看到我老公開始尖叫，一直指我老公大喊：『有鬼、有鬼』，也讓原PO覺得一切並非老公自導自演，且回南部祭改後，原PO老公就不曾再發生以上狀況。

最後，在原PO搬離「鬼屋」半年後，得知房東在那間屋子輕生死訊，讓原PO頭皮發麻，慶幸自己沒有鐵齒因為簽約一年而繼續住。

眾多網友紛紛回應：「還是不要太鐵齒」、「寧可信其有 不可信其無」、「好可怕！根本電影情」、「你倆真好膽，還住了那麼久」。

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