前國民黨主席洪秀柱（右）與現任黨主席朱立倫（左）22日出席「三民主義統一中國大同盟」40周年盟慶活動，2人頻頻交換意見，並在致詞時同聲強調黨內團結。（姚志平攝）

「三民主義統一中國大同盟」22日舉行40周年盟慶活動，副理事長李貴敏（右起）、名譽理事長洪秀柱、理事長林定芃、祕書長林忠山一同切蛋糕。（姚志平攝）

國民黨主席朱立倫與前主席洪秀柱今天出席「三民主義一中國大同盟」40周年慶祝活動，朱立倫致詞表示，民進黨政府現在把不喜歡的聲音就消滅，把新聞台關台，不喜歡的組織就當作國民黨的不當黨產、附隨組織，這是民主獨裁制，絕對不是孫中山的三民主義所主張。

今天是「三民主義統一中國大同盟」40周年盟慶活動，為擴大辦理及宣揚國父理念與中華文化，特別出版《廿一世紀三民主義》一書，並由孫文書畫藝術研究院舉辦「三民主義一統中國」的書畫聯展，以資慶祝。

國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、新黨主席吳成典等人下午現身表達祝賀，「三民主義統一中國大同盟」理事長林定芃也和朱立倫、洪秀柱等人合影留念，最後由洪秀柱、林定芃、副理事長李貴敏及祕書長林忠山一同切蛋糕。

朱立倫致詞時表示，針對台灣基進立委陳柏惟罷免案，他希望如果大家有朋友住在台中大肚、烏日、龍井、霧峰等地的朋友，請他們23日一定要出來投票，還要記得投4個字的同意罷免，這是民主精神的展現。

朱立倫指出，民進黨這幾天還說國民黨執政，檢調單位都是國民黨附屬機構，他剛剛還跟洪秀柱開玩笑說，那應該去查看看檢調單位是不是不當黨產，反正只要壞的都算國民黨，這樣就是民主嗎？不喜歡的聲音就關台撤照、不喜歡的政黨就是不當黨產、不喜歡的組織就是附隨組織，這是民主獨裁，絕對不是孫中山的三民主義。

朱立倫強調，國民黨作為負責任政黨，要強力監督執政的民進黨，也要自我反省，為國民黨重返執政做好準備，國民黨也必須團結，開展兩岸關係，增加社會連結，準備好未來執政的政策，透過藍軍大智庫擬定政策。

洪秀柱對於美國協防台灣議題指出，從美國過去的作為而言，可能只是口頭而已，不用腦筋的人才相信，民進黨只會自嗨，發表自己很高興且安慰老百姓，其實害死老百姓的話。

對於中央流行疫情指揮中心宣布只有在台灣接種疫苗才核發小黃卡一事，洪秀柱批評蔡政府，全球認證科興、國藥這些疫苗的國家，遠超過認證高端疫苗的國家，台灣何來不認可的道理？