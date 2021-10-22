中央流行疫情指揮中心今（22日）宣布臨時加開6小時莫德納第2劑疫苗預約，開放符合資格的55歲至64歲民眾上網預約，預計可在10月28日至10月31日接種。不過到預約截止時間，僅不到一半人數完成預約。

指揮中心為因應第12輪莫德納疫苗出現佔用名額現象，由於有部分原本不需上網預約、已造冊的65歲以上長者也網路預約施打疫苗，導致重複預約，佔去了55歲至64歲民眾的名額。今指揮中心特別臨時加開6小時預約，尚未預約者可於上午10時至16時到登錄平台上台進行預約；這波預約成功對象，預計可以在10月28日至10月31日打到疫苗。

根據指揮中心最新統計，截至今天下午4時，符合接種資格者共有2萬4563人，其中完成預約者有1萬1876人，預約率約48.3％，不及5成。

第12期疫苗的第一階段預約已在10月20日中午截止，第二階段則將於10月25日開放預約，提供符合資格民眾施打第1劑BNT，已及第2劑莫德納、AZ疫苗。