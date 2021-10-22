大陸《深圳特區報》報導，中共深圳市委網信辦聯合深圳市公安局、市場監管局、通管局主辦深圳市APP個人資訊共護大會，22日在深圳中心書城舉行。中共市委常委、宣傳部部長王強與市民代表共同見證騰訊、華為等20餘家網路社交、直播、遊戲、電商、金融、物流、交通、社區服務應用領域重點APP營運主體相關企業負責人簽署《深圳市APP個人資訊保護自律承諾書》，向社會公開作出「不超範圍採集資訊，不強制索要用戶授權，不利用大數據『殺熟』、不濫用人臉識別資料，不監聽個人隱私」等承諾。

深圳市委網信辦表示，深圳是互聯網大市，互聯網站和APP數量名列大陸各大城市前茅，強化個人資訊保護尤為重要。龍頭企業要帶頭落實主體責任，做到「言必信、行必果」，把承諾落實在實際行動上，建立嚴格的個人資訊保護合規制度體系，確保用戶放心下載、放心使用，為全市廣大APP運營企業發揮表率作用。網信部門將切實履行監管責任。

騰訊等參與簽署承諾書的企業表示，將嚴格遵守大陸國家各項法律法規，自覺主動踐行自律承諾，積極推動行業自律，帶動引領全市互聯網企業加強個人資訊保護，充分保障用戶合法權益。

《深圳市APP個人資訊保護自律承諾書》十大承諾如下：

一、嚴格遵守國家法律、法規及相關政策，切實加強個人資訊保護的合規建設。

二、堅持最小必要原則，根據APP提供服務所必需，合規設置收集個人資訊範圍。

三、保護用戶公平交易權，不利用大資料「殺熟」。

四、未經用戶單獨同意，不利用敏感個人資訊進行線上精準行銷和線下推銷。

五、嚴守個人隱私邊界，絕不以監聽監視等非法方式獲取個人資訊。

六、為用戶訪問、更正、刪除其個人資訊或撤回授權提供便捷的途徑。

七、為用戶登出帳戶提供便捷的方式，用戶帳戶登出後不存儲和處理其敏感個人資訊。

八、為用戶提供個人資訊保護的申訴管道，在APP內醒目位置公布申訴方式。

九、在接入SDK等第三方服務前對其嚴格審查，確保符合本APP個人資訊處理規則。

十、強化網路安全防護，採取充分有效的安全技術和管理措施，防止個人資訊洩露。