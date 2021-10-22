美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表達對北大西洋公約組織（NATO）的「堅定」承諾，以及對台灣與歐洲聯盟的廣泛支持。

「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）報導，奧斯汀在北約記者會上重申華府的「一個中國」政策，但稱美國會協助台灣捍衛自己。

他說：「如同歷任政府…我們仍遵守一個中國政策，我們將持續幫助台灣取得自衛所需的資源與能力。」

被問到倘若中國攻打台灣，華府將如何應對，他則表示「不回答假設性問題」。

路透社報導，奧斯汀也表示，美國希望與俄羅斯發展「可預測且穩定」關係。

奧斯汀繼美國總統拜登（Joe Biden）之後，公開表達對台灣支持。

拜登21日參加美國有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩舉行的市民大會上，被問及台灣若遭到中國攻擊、美國是否會防衛台灣時，給予肯定答覆表示：「會，我們對此有承諾。」

這不是拜登首次對美軍是否防衛台灣表態。他在8月接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問，被問到美軍撤離阿富汗的混亂所造成的影響以及中國媒體趁機奉勸台灣別指望美國協防、美國並不可靠等問題時，也曾有類似回覆。

當時拜登回答表示，台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）的情況與阿富汗有根本上差異。他說：「我方已對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動，我方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。這根本（與阿富汗）無法比較。」拜登此言被解讀為台灣若遭攻擊，美國會捍衛台灣。

不過，拜登政府資深官員隨即澄清指出，美國對台政策並未改變。美台防禦關係是以台灣關係法作為指引，過去40年向來如此，並以對台灣防禦需求、中國所造成威脅的評估作為基礎。