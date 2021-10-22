透過好友瑪莉，何潤東也加入守護浪浪行列。（LiTV、HBO GO提供）

莊凱勛劇中從宰狗場救出浪犬。（LiTV、HBO GO提供）

金鐘導演何潤東執導與編劇，集結張鈞甯、徐若瑄、莊凱勛、陳恩峰等主演的《誰在你身邊》，劇裡被粉絲封「最佳渣夫」示範的莊凱勛，虐完徐若瑄被觀眾罵翻後，隨即挑戰1分鐘演技逼大家落淚。

戲裡他與一隻腳已殘缺的狗狗「三缺一」對戲，肢體語言配上幾句台詞，眼神裡充滿憐愛，並將牠交給「台灣瑪莉愛狗協會」找尋合適主人，協會負責人瑪莉並說出：「讓牠吃飯吃慢一點，牠都吃太急了，可以的話給牠買個玩具，牠沒什麼玩具…。」讓觀眾感動掉淚。

導演何潤東日前與「瑪莉愛狗協會」負責人瑪莉受訪，原來這細膩巧思是出自何潤東，得知大家哭成淚海，導演搞笑打趣說：「宣導公益外，這可是我特別設計來賺粉絲眼淚的。」

本身也是愛狗一族，何潤東其實跟瑪莉是小學一年級同學，當時他弱小，她還「罩」過他，「以前我個子小，常被同學欺負，瑪莉比較有正義感，她會擋在中間保護我」。2人深厚情誼，每次聚會都加深他對重視弱勢狗狗議題的關注，看到瑪莉神采奕奕笑容滿面，無私奉獻照顧弱勢浪犬，原來愛心也可以很帥氣，他期許延伸影響力，將這份愛透過作品傳給大家。