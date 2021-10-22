臺灣企銀數位金融創新立下重要里程碑，榮獲國內最具指標性且規模最盛大的「國家品牌玉山獎」，於2021第18屆頒獎典禮獲頒「最佳產品類」及「最佳人氣品牌類」雙獎。其中，「聯名北港朝天宮-線上點燈祈福系統與起家金帳戶」更一舉摘下「最佳產品類全國首獎」的最高榮耀，在公股銀行拔得頭籌獲此殊榮，也代表臺灣企銀積極發展數位金融業務，得到國家級肯定。

國家品牌玉山獎致力推動國家品牌形象，表揚國內企業典範，評選優質產品與服務。臺灣企銀本次與北港朝天宮合作三大亮點數位金融服務，鎖定每年約700萬人次的朝天宮進香信眾，開發線上點燈祈福網、祈福機與起家金帳戶，網路就能申請點燈、捐款、開戶等服務，兩大百年品牌攜手推陳出新，跨越時空及新冠肺炎疫情限制，線上傳達媽祖安定人心的力量，讓媽祖的保佑零距離，因此榮獲本屆「最佳產品類全國首獎」。主辦單位表示，今年參賽送件數創下新高，臺灣企銀能在競爭激烈的評選中脫穎而出拿到最大獎實屬難得。

臺灣企銀「智能客服Money」也獲頒「最佳人氣品牌類」獎，臺灣企銀積極導入人工智慧技術，精心塑造擬人且具活潑個性的智能客服機器人Money，打造近3000題專業知識庫及20000題生活知識庫，同時培養AI訓練師團隊，分析客戶提問邏輯與情境，並由專人即時監控，調教智能客服應答內容，透過大數據進行答覆準確度校正及設計多輪式對話，讓Money能更聰明判斷顧客所需資訊，提供具有巧思又有溫度的服務，今年每月平均整體答覆精準度已達97％，得到顧客高度好評與本屆評審團的青睞。臺灣企銀極力發展數位金融創新及深耕金融科技，本次榮獲國家品牌玉山獎兩大獎，對臺灣企銀數位金融品牌是一大嘉許。臺灣企銀不斷提升數位通路平台服務效率及安全，今年推出數位存款帳戶全新優惠權益升級，並開放他行帳戶認證機制，搭配創意行銷活動，成功創造市場話題與顧客申辦熱潮，未來臺灣企銀將持續用心瞭解客戶需求，重視客戶體驗，期望提供更優質暖心的數位金融服務。