從命理觀點來看，不同的夢境所代表的寓意也不盡相同，都蘊含著近期的運勢情況，可能好轉也可能衰敗。運勢命理網站「知命命理」分析，夢見烏雲遮月、天空裂開、從高處墜落、被人背後議論、身處迷霧、晴天霹靂、巨大動物都是不祥之兆，預示著近期運勢衰敗，經常碰到倒楣事，需要格外小心！

▍1.夢見烏雲遮月

月亮代表團圓，假如夢境中月亮被一團烏雲罩住，代表近期運勢會走下坡，極大可能會因投資失利而破財。除了財運會受影響外，還預示著夫妻間的關係會出現問題，因為月亮代表著女性，女性被烏雲罩住很容易出現隱患，建議在生活中多溝通，多體貼，家和才能萬事興。

▍2.夢見天空裂開

天空代表家長或上司，如果夢見天空裂開，預示著家裡的長輩或至親身體會出狀況，最好帶著長輩去醫院做一個全身的體檢，近期應多加留意身體情況。還有一種可能是工作會出現事故，甚至會失去工作，所以近期工作要加倍努力，否則後悔莫及。

▍3.夢見從高處墜落

夢見自己從高空墜落，最後被驚醒，那麼代表你近期可能會有一定的挫折和磨難。可能是工作中、生意上或是感情上遇到問題，讓你感到心力交瘁。當你遇到挫折時，千萬別氣餒和退縮，勇敢面對並立刻處理，只要不退縮問題終將迎刃而解。

▍4.夢見被人背後議論

夢到有人在自己背後竊竊私語，就要格外注意近期自己身邊是否出現小人。這個夢境預示近期可能會被流言纏繞，或者受到小人妨礙，需要事先做好萬全準備，以免問題出現時措手不及。

▍5.夢見身處迷霧

夢見自己處在一團迷霧中，這可能是被人算計、欺騙的前兆，要對周遭的人事物小心提防，做決定時謹慎周密，這樣才能降低被陷害、欺瞞的機率。

▍6.夢見晴天霹靂

夢到晴天霹靂，表示將有令人震驚的事件發生，會讓人始料未及。這樣的事情可能是讓你難以置信的事故，也可能是讓人無法接受的噩耗，但是仍需要你提前做好心理準備，以免到時一蹶不振。

▍7.夢見巨大動物

夢裡出現巨大的動物，自己顯得渺小無助，則預示著你在職場或者朋友相處中，即將被孤立或冷落。面對這樣的情況，你需要保持一個良好的心態，妥善處理自己的人際關係。

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