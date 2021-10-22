日本海上自衛隊（海自）宣布，其2020年訂購的油槽船「YOT-01」已於20日舉行下水儀式，將成為海自首艘同類型的船艦。軍事評論家指出，若日本西南離島爆發戰爭，民用船隻可能拒絕向當地運送燃料，讓海自決定自行發展相關能力。

根據海自聲明稿，「YOT-01」下水儀式於日本四國愛媛縣今治市的新來島造船廠舉行，預計2022年春季正式服役。由於被歸類為支援船，依照海自慣例，「YOT-01」將不具備特殊艦名，應會被直接稱為「油槽船01號」。

海自表示，這是其首度獲得此類型的船艦，未來會擔負將燃料自煉油廠運送至海自基地的任務。海自2020年正式簽約訂購2艘排水量約4900噸的油槽船，日本軍事評論家稻葉義泰指出，這批油槽船無法如補給運油艦（replenishment oiler）一般，為正在航行的船艦進行海上整補（UNREP），主要將擔負為沖繩等西南離島海自基地運送油料的任務，確保在當地爆發戰事、民間企業不敢涉足時，海自仍能保有獨立補給能力。

日本造船業專家指出，海自目前擁有2種燃料補給船，一種是能進行海上整補的補給運油艦，如十和田級和摩周級等；另一種是在港內為友方船隻加油的油駁船，包括搭載船艦用燃料的490噸級油船25號型（YO-25 class），以及搭載航空燃料的270噸級油船203號型（YG-203 class）等。這名專家還認為，海自之所以採購油槽船，一方面是為振興日本國內的造船業，另一方面則是由於目前委託民間廠商運油須耗時2個月，容易耽誤任務。