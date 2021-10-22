大陸51歲資深女星李菁菁是電視劇熟面孔，曾演出《金婚》、《憨媳當家》、《安家》等作品，純樸熱心的村婦形象深植人心。然而她卻在2018年怒揭演藝圈潛規則後，宣布退出演藝圈，其小21歲老公今(22日)更在社群網站曝光多張陪李菁菁去醫院的照片，引發熱議。
李菁菁過去最著名的事蹟，就是曾在微博踢爆演藝圈潛規則，怒揭某位副導演與她談片酬還要收回扣，不過她也因此慘遭近500位副導演聯合封殺，並在隔年宣布退出演藝圈，專心帶小孩並從事她人生第二職業。
不過她退圈後依舊鬧出風波不斷，先是與小21歲老公轉戰直播平台，捲入詐騙粉絲上千萬人民幣疑雲，本月初更自爆罹患乳腺癌，整個人因為化療折磨消瘦一大圈快認不出。李菁菁更直言第二次化療出院讓她十分難受，渾身無力、天旋地轉的感覺讓她特別想哭，但她知道哭只會更難受，所以不能哭，一定要挺過去！
李菁菁老公今日更在網上PO出帶妻子上醫院的照片，向粉絲分享妻子近況。照片中只見罹癌的李菁菁在排隊看診的過程中，虛弱癱睡在老公的背上，令網友看了心疼，紛紛留言鼓勵她「早日康復」、「一定會痊癒的」。
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