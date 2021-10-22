有「民主戰艦」之稱的前立委朱高正22日晚間7點多因大腸癌病逝萬芳醫院，享壽67歲。朱高正對國會全面改選，起了關鍵作用，也是當初民進黨創黨的重要人物，而朱高正過去可說敢衝敢撞，也曾在立法院跳桌大鬧，逼迫老立委退休。資深媒體人黃光芹表示，她當記者時的一篇特稿曾惹怒朱高正，朱高正竟然開記者會聲討她，嚇得她半死。

黃光芹22日在臉書貼文表示，當朱高正跳上立法院主席台時，她還在唸大學，班上分成兩派，她當然是屬於民智未開的那一派。20歲出頭當記者跑立法院，當然很怕他，沒想到，一篇特稿惹怒了他，他竟然開記者會聲討我，嚇得她半死。

黃光芹接著表示，朱高正1995年在高雄選立委，當時她在電視台做節目，好不容易把他和對手陳其邁湊在一起，兩人從互相拿對方的名字相互羞辱，甚至兩隻手揮來打去，場面火爆，還驚動高層進棚關切。

黃光芹指出，朱高正曾在土城坐牢30天，她去獄中看他，他走出來後，一聽到她是來採訪，很客氣說要她稍等一下，隨即掉頭走人。之後再見面，兩人都是政論常客，朱高正跟誰也不親近，最喜歡跟她說長論短，賣弄學問，還順便搭她的便車回辦公室。

黃光芹婉惜表示，好幾年沒見朱高正，今天傳來他的噩耗。像他這種曾經的一號人物，即使日子過得不如意或抑鬱不得志，也從來不會吭一聲。她感嘆「可惜了，朱委員，很早就想這麼對你說，而不只是如今驚嘆你的早逝。」