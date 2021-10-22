美股持續於高點徘徊，周五早盤4大指數漲跌互見，道瓊工業指數漲逾百點，再度創下歷史新高，那斯達克指數小跌0.1%；美晶片巨頭英特爾Q3營收不如市場預期，開盤即重挫逾10%。

截至台北時間21點43分，道瓊工業指數上漲135.98點（或0.38%），暫報35739.06點；那斯達克指數小跌39.35點（或0.26%），暫報15176.35點；標普500指數上漲4.34點（或0.0.1%），暫報4554.12點；費城半導體指數上漲9.78點（或0.29%），暫報3421.84點。

5大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉上漲7.37美元（或0.82%），暫報901.37美元；台積電ADR上漲0.24美元（或0.21%），暫報116.53美元；聯電ADR上漲0.02美元（或0.14%），暫報10.39美元。

英特爾公布第三季營收不如市場預期，調整後營收為181億美元，不及分析師預測平均約182.4億美元，執行長基辛格（Pat Gelsinger）示警未來該公司將會擴大支出，毛利率可能下滑，受此利空消息衝擊，英特爾早盤下跌5.78美元（或10.33%），暫報50.22美元。