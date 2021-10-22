台東縣關山鎮24日將在中華大戲院播映露天電影。（蔡旻妤攝）

擁有55年歷史的台東縣關山鎮中華大戲院日前進行拆除作業，僅保留完好如初的門面，鎮上民眾發起活動，邀請民眾24日自備板凳欣賞露天電影，看戲回味當年。

閒置多年的中華大戲院於今年中秋連假後進行拆除作業，原戲院內的座位區和螢幕舞台已拆除完畢。據了解，該戲院興建於1965年，擁有1200個座位，是台東最大間的戲院，而平日除了播放電影外，更是提供鎮上舉辦重要活動使用。

然而90年代起，電視、錄放影機開始盛行，卻讓電影在鄉下迅速走向沒落，中華大戲院最終只能選擇關門停業。如今時隔20年知道要再度放起膠卷老電影，戲院的左鄰右舍都興奮爭相放送邀大伙來看戲。

此次規畫辦理老電影播映的陳顥予，是跟著媽媽移居關山鎮，成了小鎮的「新住民」。陳顥予從學校畢業後就在外縣市從事旅遊業工作，去年起因為疫情肆虐，重創旅遊業，也讓陳顥予索性回到關山幫忙打理母親經營的民宿。

陳顥予指出，平時與民宿的住客聊天時發現外客似乎對於小鎮很陌生，始終只有環鎮自行車道、親水公園這兩個景點。陳顥予因此希望能在日常中找出小鎮特有的人文風情，訪談發現中華大戲院是鎮上大多數人的成長情感回憶的連結，希望24日藉由放映膠卷老電影，號召大家歡喜回娘家。