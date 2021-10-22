今年隨著東京奧運在台灣得到亮眼的成績後，體育署也公布像郭婞淳、「麟洋配」等也是有著運動科技配合訓練，加上疫情期間，民眾開始在家利用家機、行動裝置等來進行居家運動，明顯運動科技已經成為了未來科技重要發展的其中一環；而今年的「XRun!體感科技創新大賽」，更圍繞著運動科技作為主題，以「產業出題、創意解題」的方式，讓參賽者運用科技在運動產業上，以協助運動與科技兩項產業的交融發展，促進國内軟硬體新創及運動產業組織交流，而今日（22日）就是成果發表以及頒獎典禮，最後由臺南大學體育學系、由老師組隊的「3T Magic魔拍者聯盟」，獲得第一名的60萬元獎金。

今年的「XRun!體感科技創新大賽」，正是資策會地方創生服務處在經濟部工業局的支持下，串聯臺南大學體育學系、宇康醫電、建菱科技、神寶醫資（仁寶電腦子公司）、國家射擊訓練基地公西靶場、愛克智慧科技等8間需求單位參與其中，包含了射擊、 桌球、棒球，體適能等運動類型為題目，如國家射擊訓練基地公西靶場徵求射擊穩定分析系統，以協助選手射擊改進訓練，還有台南大學體育系徵求桌球動態軌跡分析等。

「XRun!體感科技創新大賽」今年的第一名得獎者為由臺南大學體育學系、老師組隊的「3T Magic魔拍者聯盟」。（樂創媒體提供）

由單位出題、藉由開發團隊協助，將選手之訓練方式達到運動科學化與精準化，協助訓練數位轉型，並擴展台灣的體感科技產業於體育訓練應用，共吸引了共32組團隊、144人報名，再遴選出10組團隊進入最後決賽，最後由發表了智能球拍與動態軌跡與訓練分析整合系統的「3T Magic魔拍者聯盟」團隊獲得第一名大獎，以及60萬元的獎金。

「3T Magic魔拍者聯盟」的智慧桌球科技為針對桌球訓練所開發，會針對各級選手提供4種AloT精準運科訓練工具，包含：智能球拍、智慧排程互動桌球訓練系統、智慧桌球擊球動作即時影像分析系統，以及智慧桌球軌跡、落點與球速分析系統，讓選手訓練時能夠透過科技分析，更能了解個人在打球時的詳細數據以進行優缺點分析。

由中國科大師生組隊的「神寶醫資」團隊所研發的「BOOM！太空運動新世界！」，結合了神寶醫資智能地墊，開發出全年齡的娛樂遊戲創新應用 。（樂創媒體提供）

而第二名則是由「創億隊」團隊獲得，以協助「國家射擊訓練基地公 西靶場」研發模擬出握力感測器的整合應用系統，採集射擊感測資料並分析， 提升選手精準訓練的效果，創造一加一大於二的效應，帶動體感科技應用與產業數位轉型升級。另外還有像由中國科大師生組隊的「神寶醫資」團隊所研發的「BOOM！太空運動新世界！」，結合了神寶醫資智能地墊，開發出全年齡的娛樂遊戲創新應用 ，以及建菱科技的「零維空間」所打造的「零維戰爭」，結合了平衡板健身專屬設計，以操作遊戲中的戰鬥，可是各自展現出創意的表現。