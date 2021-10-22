震撼彈!全聯福利中心今宣布，收購歐尚集團及潤泰集團所持有大潤發流通事業股份有限公司(下稱大潤發)股權，這次交易包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌，收購案預計於明年(2022年)中完成。

外界對於併購金額相當好奇，外傳價格介於3至4億美元，對此，全聯「三緘其口」、不願透露；由於併購不只包含大潤發經營權，還包括土地與建物，據了解，全聯董事長林敏雄對價格「非常滿意」。

全聯表示，首要之務是要經公平會等主管機關審查確認，此交易案才算數，未來是否保留大潤發品牌以及合併細節等，待主管機關核准後，雙方會更進一步討論。

資深業界人士表示，林敏雄對價格應該很滿意，現在外商求售，與過往積極開拓亞洲市場心態不同，若20年前全聯要買大潤發，沒有比現在多出2、3倍的價格，是不可能成交。

資深業界人士進一步分析，全聯優勢是店數多，全台據點經營又深又廣，大潤發商品種類繁多、倉儲設備大，疫情過後民眾加深宅配、外送服務，全聯有大潤發的商品(如大型家電等)與倉儲做互補，合併很快就能看出綜效。

全聯表示，未來將與大潤發團隊攜手，扮演全民超市的角色，從熱鬧的都會區到偏僻鄉村離島，共同為消費者創造更優質的消費體驗及服務。

1998年成立的全聯福利中心透過不斷展店、併購(如台北農產超市、松青等)，目前是全台最大規模超市，分店數達1057家，預計明年超過1100家，今年營收目標1500億元；量販店型態經營的大潤發在台灣則有22家分店，是台灣排名第二的量販店，規模僅次家樂福。