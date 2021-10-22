2021年受到疫情影響，除了讓公益團體活動停滯外，捐款來源也產生重大轉變，秉持著善盡企業社會責任的初衷，第一銀行iLEO數位帳戶集結社會大眾的力量，攜手「財團法人夢想之家教育基金會」(簡稱夢想之家)，推出「你開戶，我送愛心，共同建構青少年的未來」公益開戶活動。自2021年2月活動開辦至9月底止，吸引近1300位熱心民眾共同參與，共募得近13萬元，未來該筆款項也將作為夢想之家青少年在生活、課輔及品格教育資源的主要經費。

有感於夢想之家自2006年至今已扶植都會區中超過6000位「心靈困境」、「家庭困境」及「經濟困境」的學生，透過品格教育、全人關懷協助青少年找回自信的宗旨，第一銀行將金融本業與公益充分結合，客戶透過活動專屬網頁完成iLEO數位帳戶申辦，第一銀行將協助捐贈新戶禮100元予夢想之家，透過iLEO開戶的金融服務匯集各方資源達成綜效，為臺灣注入暖心且正向的力量，也再次喚起社會大眾對於公益議題的關注。

第一銀行持續關注各項公益議題，有鑑於公益開戶活動廣受社會大眾支持，未來也將規劃成立公益開戶捐贈專區，並嘗試與更多類型的公益團體合作，讓數位化服務拉近人與人間的距離。

在數位化服務盛行的時代，第一銀行始終致力於數位轉型，旗下iLEO數位帳戶也祭出優惠方案，除12萬元內享1.2％優惠利率、每月10次跨行轉帳、5次跨行提款外，近期推出「iLEO多人收款服務」，使用不同銀行帳戶也可輕鬆收款對帳，15秒急速創建收款專屬連結，多人付款完成免回報的優點，徹底解決現行收/付款長久痛點。

此外，隨著金融即生活、銀行即行為的時代來臨，「iLEO收支分析」不僅可體檢使用者財務狀況，並提出個人化的建議，持續優化第一銀行專屬數位理財服務。